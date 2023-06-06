الجيش الإسرائيلي يكشف عن مشاركته في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن مشاركة قوة خاصة تابعة له في مناورات "الأسد الإفريقي" التي انطلقت في المغرب.

وقال الجيش في بيان نشره على صفحته في تويتر: "غادر وفد من 12 مقاتلاً وقائداً من لواء غولاني (قوات النخبة) أمس (الأحد) للمشاركة في مناورات "الأسد الإفريقي 2023" التي تجري في المغرب".

وأضاف البيان: "يشارك في المناورات حوالي 18 دولة ونحو ثمانية آلاف جندي من الجيش الأمريكي والمغرب وغانا".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المغرب انطلاق الدورة الـ19 من مناورات "الأسد الإفريقي" المشتركة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، دون ذكر إسرائيل.

وتمتد المناورات حتى 16 يونيو/ حزيران الجاري، وفق بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الأفريقي" (African Lion)، وفق بيان الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال الأسبوعين المقبلين، سيركز مقاتلو غولاني على ممارسة تحديات قتالية مختلفة تجمع بين حرب المشاة في المناطق الحضرية والحرب السرية التي يتخصصون فيها، وسيختتمون المناورات في تمرين مشترك لجميع الجيوش".

وأوضح أن "الغرض من المناورات هو تعزيز العلاقة بين الدول والتعلم المتبادل بين الجيوش الأجنبية".

وعام 2007، انطلقت أول نسخة من مناورات "الأسد الإفريقي" بين المغرب والولايات المتحدة، وتشارك فيها دول أوروبية وإفريقية، وهي تُجرى سنوياً، لكن أقيمت أحياناً أكثر من نسخة في العام الواحد، وتعد أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.