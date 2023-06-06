انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

بدأت في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء (06:00 ت.غ) عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي السابع عشر، للمرة الثانية خلال 9 أشهر.

ويبلغ عدد الناخبين 793 ألفاً و646، ويختارون 50 نائباً من 207 مرشحين بينهم 17 سيدة، في يوم تم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

وتستمر عملية الاقتراع 12 ساعة متواصلة تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الثامنة مساء (18:00 ت.غ)، وفق ما أورته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وعقب انتهاء التصويت تبدأ عملية الفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

ووفق المعلومات الرسمية، جهزت وزارة العدل 759 لجنة انتخابية موزعة على 118 مدرسة في جميع المحافظات.

وقبل نحو شهر، حددت الكويت 6 يونيو/ حزيران الجاري (اليوم) موعدا لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعرف باسم "أمة 2023"، وذلك بعد صدور مرسوم أميري في مايو/ أيار الماضي، بحل البرلمان المنتخب عام 2020، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 المنحل بمرسوم أميري في 22 يونيو 2022، بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.