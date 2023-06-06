تدهور صحة هانيبال القذافي المحتجز في لبنان

قال محام هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إن صحته تتدهور وقد بدأ إضراباً عن الطعام منذ 3 أيام احتجاجا على استمرار احتجازه في لبنان دون محاكمة.

وقال المحامي بول رومانوس الثلاثاء إن هانيبال القذافي يعاني من صداع وآلام بالعضلات وصعوبة في الحركة.

وهانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ 2015 بعد خطفه لفترة قصيرة من سوريا المجاورة حيث كان يعيش لاجئا سياسيا. واختطفه مسلحون لبنانيون طالبوا بمعلومات عن مكان رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا قبل 45 عاما.

لاحقا أعلنت الشرطة اللبنانية أنها عثرت عليه في مدينة بعلبك شمال شرق البلاد حيث كان محتجزا. وهو قابع في زنزانة في بيروت محتجزا دون محاكمة منذ ذلك الوقت.

وأضاف رومانوس أن القذافي يعاني أيضا من آلام بالظهر بسبب احتجازه في غرفة صغيرة لا يستطيع التحرك أو التريض بحرية فيها.

وأضاف رومانوس في رسالة صوتية للأسوشيتدبرس "إنه مستمر في إضرابه عن الطعام وصحته تتدهور."

من جانبه، ذكر مسؤول أمني لبناني رفض نشر هويته أنه لا معلومات لديه حول حالة القذافي الصحية.

كان اختفاء الصدر في 1978 نقطة تأزم طويلة في لبنان. وتعتقد أسرة الصدر أنه ربما لا يزال حيا في أحد سجون ليبيا، بالرغم من أن معظم اللبنانيين يعتقدون أنه مات. وكان عمره سيبلغ الآن 94 عاما.

الصدر هو مؤسس حركة أمل المرتبطة بكتائب المقاومة اللبنانية. ولاحقا قاتلت الجماعة في الحرب الأهلية في لبنان 1975-1990. ويقود رئيس البرلمان نبيه بري الجماعة.