إصابة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصيب 7 فلسطينيين واعتقل 12 آخرون، الأربعاء، خلال عمليات اقتحام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وطبية أن الإصابات وقعت خلال اقتحام جيش الاحتلال عدداً من البلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة، تركزت في محافظتي أريحا وجنين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية قولها إن 6 مواطنين أصيبوا في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، ومواطن في بلدة كفر دان بمحافظة جنين.

وقال شهود عيان إن "قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، وفتشت عدداً من منازله مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين".

وأشار الشهود إلى أن الجيش استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

في السياق، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 6 مصابين بالرصاص الحي تم نقلهم للعلاج في مستشفى أريحا الحكومي.

وفي بلدة كفر دان بمحافظة جنين، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي واعتقل 4 آخرين خلال عملية نفذها جيش الاحتلال، بحسب مصادر محلية في البلدة.

وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول أن "جيش الاحتلال فجر مركبة فلسطينية خلال العملية".

بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي نفذ 12 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بينها 4 في بلدة كفر دان بمحافظة جنين، و6 في محافظة رام الله (وسط)، وحالتي اعتقال في مدينة قلقيلية (شمال)".

فيما لم يصدر تعقيب إسرائيلي حتى الساعة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، يتخللها مواجهات مع الفلسطينيين.