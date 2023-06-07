منصة "مدنية" للمجتمع المدني السوري: نريد إسماع صوتنا للعالم

عقدت نحو 150 من منظمات المجتمع المدني السوري اجتماعا في باريس الثلاثاء مواصلة العمل من أجل "دولة حرة وديموقراطية" في مواجهة نظام بشار الأسد الذي عاد إلى "الحضن العربي" برغم كل جرائمه منذ 12 عامًا.

أطلقت المنظمات التي جاء معظمها من الشتات والمنفى في تركيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة وتؤكد أن لديها ممثلين داخل البلاد على نسفها رسميا منصة "مدنية" غير الحكومية لإسماع صوتها.

يسعى أعضاؤها إلى إيصال صوت المجتمع المدني السوري في ما يتعلّق بالقرارات التي تؤثر على مستقبل البلد المُدمّر حالياً.

وعبر المنصة أعلن مؤسسها أيمن أصفري وهو رجل أعمال بريطاني ثري من أصل سوري ورئيس مؤسسة خيرية أن "رؤيتنا هي خلق حركة مدنية سورية توحّدها القيم المشتركة للمساواة واحترام حقوق الإنسان والديموقراطية وسوريا متحررة من كل أشكال النفوذ".

وقال لوكالة فرانس برس "نريد إسماع صوتنا في العملية السياسية وهدفنا إعادة بناء عقد اجتماعي جديد"، مؤكدا أن الهدف ليس أن نكون بديلاً للمعارضة السورية.

- رفض التطبيع -

وأضاف "لا نريد أن نحل مكان المعارضة أو أن ندمر القليل المتبقي منها، بل أن نعمل معها".

وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود منذ سنوات، وفشلت المفاوضات بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وفقدت المعارضة زخمها بعدما زعزعتها الانقسامات.

واندلعت الحرب في سوريا بعد قمع نظام الأسد احتجاجات شعبية وثورة خرجت في العام 2011 الى الشارع قبل أن تتحوّل إلى نزاع دام متعدد الأطراف إذ قدّمت روسيا وإيران المساعدة للأسد، وتدخلت الدول الغربية لمكافحة تنظيم داعش.

وأودت الحرب بحياة أكثر من نصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة وخلّفت سبعة ملايين لاجئ، ومئات آلاف المفقودين أو المعتقلين، وأفضت إلى دولة مفكّكة.

لكن أعيد تعويم نظام الرئيس بشار الأسد مؤخرًا في الساحة الإقليمية مع إعادته إلى جامعة الدول العربية في أيار/مايو بعد عزلة استمرّت أكثر من عقد على خلفية النزاع في بلده.

وقال أصفري "على المجتمع الدولي أن يفهم أننا لن نقبل بهذه العودة، وأننا ما زلنا نؤمن بقيم الثورة السورية". وأضاف "لا يمكننا أن نلغي بشطبة قلم القتلى واللاجئين والمعتقلين".

- عدالة -

وقالت خلود حلمي وهي متحدثة باسم جمعية لأهالي المفقودين، اعتقل النظام شقيقها الأصغر ولا تعرف أي معلومات عنه منذ سنوات "لن أطبّع مع الأسد، لا أريد أن أصمت، سأستمر حتى أعرف الحقيقة".

وأضافت والدموع تنهمر من عينيها خلال طاولة مستديرة تتناول مكافحة الإفلات من العقاب "عدم معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً أمر لا يطاق".

من جهته أطلق فاروق حبيب ممثل منظمة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها) التي توثق النزاع منذ أكثر من عشر سنوات، نداء مدوياً ضد الإفلات من العقاب.

وقال "نحن لسنا مجرد عناصر إنقاذ، بل نحن ضحايا أيضاً، 300 عضو من فريقي قتلوا منذ بداية الحرب. نحن شهود. أصبحت الكاميرات المثبتة على خوذنا عيونًا توثق كيف يُقتل السوريون كل يوم".

وشدّد جميع المتحدثين على رغبتهم في إسماع أصواتهم في شأن كل القرارات المتعلقة ببلدهم، من عودة اللاجئين التي تريد تركيا تنظيمها إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق المعارضة.

ميشال شماس وهو رئيس جمعية تعمل على جمع ملفات للعدالة، وجه رسالتين للمجتمع الدولي، قال: "لقد منحتنا الكثير من المال، لكنك حولّت نظرك عنا، لم تكن لديك الإرادة السياسية، وتركتنا نقع فريسة للروس والإيرانيين". وأما للسوريين في سوريا فقال "انتبهوا إلى أنفسكم، وابقوا سالمين، وخصوصاً حافظوا على إنسانيتكم".