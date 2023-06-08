انطلاق الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على استمرار دعم المملكة لجهود التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ابن فرحان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، في العاصمة السعودية الرياض الخميس، إن المملكة تؤمن دائما أن السبيل إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار يتطلب استمرار جهودنا الجماعية لمحارية الإرهاب وجماعته المجرمة ومواجهة الفكر المتطرف، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وأضاف: ستستمر بلادي في بذل كل جهد ممكن لدعم جهود التحالف للقضاء على داعش والقضاء على امتداداته أينما كان، ومواجهة محاولاته الشيطانية وتجفيف منابع تمويله.

ومشيرا إلى مساهمة السعودية في مشاريع إعادة إعمار بالعراق، أكد ابن فرحان أن المملكة تحرص كل الحرص على استقرار تلك الدول التي كان بها ذلك التنظيم، ومنها سوريا والعراق.

وتابع: يسعدني أن أعلن انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة مخاطر التنظيم، بجانب إيطاليا والولايات المتحدة والنجير والمغرب.

وضمن جهودها لمحاربة التنظيم، رحبت السعودية بـالتوجه لإنشاء مجموعة تركيز معنية بمحاربة داعش ولاية خراسان في أفغانستان.

وأُسس التحالف الدولي ضد داعش في سبتمبر/ أيلول 2014، لمحاربة التنظيم في الجارتين العراق وسوريا، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة.