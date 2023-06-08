قطر وطاجكستان تبحثان فرص الاستثمار بين البلدين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع رئيس طاجكستان إمام علي رحمان، فرص الاستثمار بين البلدين، بهدف دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

جاء ذلك في ختام جولة آسيوية بدأها الأمير تميم الأحد، وشملت إلى جانب طاجكستان، أوزبكستان وقيرغيزيا وكازاخستان، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونقلت الوكالة عن الأمير تميم تأكيده أن المباحثات التي أجراها مع رئيس طاجكستان "تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة".

وكتب الأمير تميم، في تغريدة على تويتر: "أشكر الرئيس إمام علي رحمان على الحفاوة والتكريم خلال زيارتنا لبلده الشقيق، والتي أتاحت لنا عقد مباحثات معمقة حول فرص الاستثمار بين قطر وطاجيكستان لما فيه خير بلدينا الشقيقين، ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة".