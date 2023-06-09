تجدد الاشتباكات في الخرطوم قبيل ساعات من بدء هدنة جديدة

تجددت، مساء الجمعة، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" غرب العاصمة الخرطوم، قبل ساعات من دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة اندلعت بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم".

وأوضح الشهود أن الاشتباكات تجددت أيضاً بمدينة بحري شمال الخرطوم، مع تصاعد لألسنة اللهب والدخان في سماء المدينة.

وشهدت منطقة شرق النيل شرق العاصمة دوي أصوات مدافع وأسلحة ثقيلة، مع تحليق للطيران العسكري، وفق شهود العيان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السعودية والولايات المتحدة (ترعيان محادثات مباشرة بين ممثلين عن طرفي الصراع في مدينة جدة منذ مايو/ أيار الماضي) اتفاق الجيش السوداني و"الدعم السريع" على وقف لإطلاق النار بكافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة يبدأ غداً السبت، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية السعودية.

ووفق البيان السعودي، ستبدأ الهدنة "اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو (حزيران الجاري/ السبت) بتوقيت الخرطوم".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء في إحدى أفقر دول العالم.