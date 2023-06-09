مصرع سائح روسي إثر هجوم سمكة قرش بأحد الشواطئ شرقي مصر

لقي سائح روسي في مصر مصرعه، الخميس، إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش بأحد شواطئ مدينة الغردقة السياحية شرقي مصر، في واقعة وصفها إعلام محلي، بأنها "مشهد هوليودي"، فيما أعلنت السلطات المصرية إيقاف أنشطة السباحة في منطقة الهجوم.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية، في بيان، أنها "تلقت بلاغاً بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة"، مشيرة إلى أنها "قامت بتشكيل لجنة من المختصين للتحقق من ملابسات الحادث".

وأضاف البيان: "انتهت أعمال الفحص إلى التأكد وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark على أحد رواد الشاطئ، ما أدى إلى وفاته"، دون أن تحدد جنسيته.

وقررت الوزارة "إيقاف أنشطة السباحة والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومة جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح يوم الجمعة".

وأهابت بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الأحمر بـ"الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر (في نطاق الواقعة) حرصا على سلامتهم".

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة في بيان آخر، "صيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم"، وفق وكالة الأناضول.

وفيما لم تكشف الوزارة المصرية عن هوية المتوفى، أعلنت القنصلية الروسية بالغردقة في تدوينه عبر فيسبوك، أنه روسي الجنسية.

وطلبت القنصلية من المواطنين الروس بالمنطقة "توخي اليقظة أثناء التواجد في الماء، والالتزام الصارم بحظر السباحة والغوص الذي تفرضه السلطات المصرية".

فيما نقل موقع "روسيا اليوم"، فيديو متداولا قالت إنه "للحظة هجوم سمكة قرش وقتلها سائحا في مصر بمدينة الغردقة".

قبل أن تؤكد أن "المصريين نجحوا في اصطياد سمكة القرش التي التهمت مواطنا روسيا في الغردقة".

هجوم "غير متوقع"

في سياق متصل، نقلت صحيفة المصري اليوم الخاصة، عن مصادر صحية وبيئية في محافظة البحر الأحمر تفاصيل هجوم سمكة القرش.

وأفادت المصادر أن "الهجوم وقع بأحد شواطئ القرى السياحية بمدينة الغردقة، عصر الخميس، بشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع، أدى لوفاة سائح أجنبي".

وأضافت أن "أحد القوارب فشل في إنقاذ السائح الذي استغاث أثناء هجوم سمكة القرش عليه، قبل أن تلتهمه والتي كانت قريبة منه فيما كان القارب أبعد بشكل واضح قبل أن يحاول الاقتراب وإنقاذه قبل وفاته".

وأشارت إلى أنه "تم نقل السائح إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام (حكومي)، حيث جرى المتابعة الصحية العاجلة"، نافية "وجود أي إصابات أخرى نتيجة حادثة هجوم سمكة القرش".

"يشبه الأفلام"

فيما أفادت صحيفة "الفجر" الخاصة بمصر، مساء الخميس، بأن ما أظهره مقطع الفيديو المتداول للواقعة "يشبه سلسلة أفلام "هجوم القرش" الأمريكية الشهيرة.

ووفق المصدر ذاته "يظهر في بداية مقطع الفيديو رجلا يسبح على مسافة بعيدة نسبيا من الشاطئ يتحرك بطريقة غريبة ويرتفع إلى أعلى بطريقة غير طبيعية، وبعد لحظات، تظهر زعانف سمكة قرش يتضح أنها واصلت الهجوم عليه وتمكنت من التسبب بجراح له، حيث تحول لون الماء حوله إلى الأحمر".

وبعد أن "استسلم الضحية وتوقف عن محاولة الهروب التفت السمكة حوله، ثم التهمته"، يختتم المصدر ذاته نقل تفاصيل تلك المأساة.

وفي الأعوام الأخيرة، أعلنت السلطات المصرية أكثر من حادث مشابه راح ضحيته أجانب نتيجة هجوم من سمك القرش.

وفي يوليو/ تموز 2022، أغلقت السلطات المصرية أحد الشواطئ بمنتجع مدينة الغردقة وقتها، بعد هجوم سمكة قرش على سائحتين مما تسبب في وفاتهما.