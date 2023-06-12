إطلاق منظومة "مشكاة".. منصة تدريب إلكترونية للناطقين بغير العربية

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الاثنين، منظومة للتدريب الإلكتروني في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها.

جاء ذلك في بيان للمنظمة عقب ترؤس مديرها العام سالم بن محمد المالك، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة "حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز"، حفل تدشين مركز "مشكاة" للغة العربية للناطقين بغيرها، في مقر الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط.

وأوضح البيان أن "مشكاة عبارة عن منظومة للتدريب عن بعد، قائمة على التشبيك والربط بين مركز المنظومة في مقر الإيسيسكو والمراكز الخارجية والأقطاب التدريبية الوطنية والمؤسسات التربوية والجامعية في الدول الأعضاء وخارجها".

ولفت إلى أن "المنظومة تستثمر الوسائل الاتصالية والتكنولوجيا التعليمية الحديثة لتأمين خدمات تدريب تربوي مستمر ومنتظم للعاملين في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها".

وأشار البيان إلى أن "المنظومة نجحت في تدريب أطر مختلفة في 34 دولة خلال فترة عملها التجريبية".