طهران تعلن عن زيارة قريبة لوزير الخارجية السعودي

أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور إيران "قريبا".

وذكر كناني في تصريح صحفي الاثنين أنه مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بعد انقطاع 7 سنوات، افتتحت بلاده سفارتها بالرياض وقنصليتها في جدة.

وأضاف أن وزير الخارجية السعودي سيزور طهران في وقت قريب تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وللمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية افتتاح سفارة طهران لدى الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة.