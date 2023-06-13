الجيش الأمريكي يعلن إصابة 22 جندياً في حادث مروحية شمال شرقي سوريا

تعرض 22 جندياً أميركياً لإصابات متفاوتة في حادث مروحية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الثلاثاء.

وأوردت سنتكوم في بيان "في 11 حزيران/يونيو، أدى حادث تعرضت له طائرة مروحية في شمال شرق سوريا إلى إصابة 22 جندياً أميركياً بدرجات متفاوتة".

ونقل عشرة من المصابين خارج منطقة عمليات القيادة المركزية لتلقي الرعاية في مرافق صحية متقدمة، وفق البيان.

وقالت سنتكوم إن "سبب الحادث ما زال قيد التحقيق، رغم عدم الإبلاغ عن نيران معادية".

ومن النادر الإعلان عن حوادث مماثلة في سوريا، حيث تنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في شمال شرق سوريا وشرقها. كما تتواجد القوات الأميركية في قاعدة التنف جنوباً الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

وتعرضت قواعد أميركية لاستهداف متكرر العام الأخير، فيما توجّه أصابع الاتهام في بعضها الى مجموعات مسلحة موالية لطهران.