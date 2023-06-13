الكويت تتعاقد مع تركيا لشراء مسيّرات "بيرقدار"

أعلنت الكويت، الثلاثاء، التعاقد مع تركيا لشراء طائرات مسيّرة من طراز "بيرقدار TB2"، عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتي البلدين، مشيدة بقدرات تلك المسيرات التركية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن الجيش الكويتي ومركز التواصل الحكومي في الكويت، وسط تأكيد شركة "بايكار" التركية لتصنيع الطائرات المسيرة إتمام هذه الصفقة، بحسب وكالة الأناضول.

وأفاد الجيش الكويتي، في بيانه، بأن "وزارة الدفاع الكويتية أبرمت تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة طائرات "بيرقدار TB2" التركية بقيمة (367) مليون دولار، عن طريق التفاوض المباشر بين حكومتي البلدين، لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش".

وأشاد الجيش الكويتي بقدرات المسيرات التركية، قائلاً إنها "تتمتع بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، وتوفر المعلومات الاستخباراتية، وتمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجّهة بالليزر والقنابل الذكية".

وكشف البيان أنه "تم اختبار هذا النوع من الطائرات بالكويت في يوليو/ تموز 2019، محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية".

في السياق، أكد مركز التواصل الحكومي الكويتي، في بيانه، أن "مجلس الوزراء أحيط علماً بالتعاقد واستمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 7 يونيو/ حزيران الجاري إلى شرح حول الصفقة".

وشدد على أن "الصفقة تمت وفقا للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد وبلغت قيمة هذه الصفقة 367 مليون دولار".

في سياق متصل، أكدت شركة "بايكار" التركية، عبر حسابها الرسمي في تويتر، ما نشرته مركز التواصل الحكومي الكويتي، مؤكدة أنها أكملت بنجاح عملية التعاقد مع الكويت بشأن المسيرات من طراز بيرقدار.

وأوضحت أن المسيرات التركية حققت طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق في الكويت، في ظل ظروف صحراوية عام 2019.