الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم اللاجئين السوريين حتى عودتهم "الآمنة والكريمة"

كرر الاتحاد الأوروبي تثمينه لما تبذله تركيا لخدمة اللاجئين السوريين منذ أكثر من 10 سنوات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش، الأربعاء في مؤتمر بروكسل السابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المستمر يومين.

ونقل ليناركيتش إشادة الاتحاد الأوروبي بتركيا ولبنان والعراق والأردن لاستضافتها لاجئين سوريين لأكثر من 10 سنوات.

وأوضح أن موقف الاتحاد الأوروبي من سوريا "لم يتغير" وأنه مستمر في "دعم الشعب السوري".

وفي السياق، تعهد ليناركيتش بمواصلة الاتحاد دعم اللاجئين السوريين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بطريقة "آمنة وكريمة".

من جهته، قال غيرت جان كوبمان، رئيس المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتوسع وسياسة الجوار، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر مساعدة السوريين "أولوية" وسيواصل العمل بها ما دام "لم يتم الوفاء بعد" بشروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية.

وشدد كوبمان على أهمية التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية، على المدى الطويل.

وتابع: "هذا البؤس الاجتماعي والاقتصادي لن ينتهي إلا من خلال عودة آمنة وكريمة للاجئين".

ويسعى مؤتمر بروكسل المنعقد بالبرلمان الأوروبي يومي 14 و15 يونيو/ حزيران الجاري، إلى جمع الأموال لإغاثة اللاجئين السوريين.

والعام الماضي، تعهد المانحون بتقديم أكثر من 6.7 مليارات دولار للاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة لهم.

يذكر أن تركيا هي أكبر دولة مضيفة للاجئين السوريين، وتوفر الحماية الدولية لنحو 4 ملايين شخص فروا من البلد المجاور.