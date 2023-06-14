سوريا تتهم إسرائيل بشن غارات على جنوب غربي دمشق

قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن جنديا أصيب بجروح في قصف إسرائيلي على مواقع في ريف دمشق.

وذكرت سانا – نقلا عن مسؤولين عسكريين – أنه في "حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضافت ان ذلك أدى إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية".

ولم يصدر تعليق عن الحكومة الإسرائيلية.

نفذت إسرائيل، التي تعهدت بوقف التمركز الإيراني في دول الجوار، مئات الضربات الجوية على أهداف في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية خلال السنوات الماضية، لكنها نادرا ما تعترف بذلك.

شنت آخر غارة جوية إسرائيلية مشتبه بها في 29 مايو / أيار الماضي، واستهدفت مواقع في محيط دمشق.

كما استهدفت إسرائيل المطار الدولي في مدينة حلب شمالي سوريا عدة مرات خلال العام الماضي، ما أدى لخروجه عن الخدمة في كثير من الأحيان.