وفد من شركات تركية يزور السليمانية بالعراق

زار وفد من ممثلي شركات تركية مدينة السليمانية العراقية، الأربعاء، والتقى خلال الزيارة رجال أعمال ومسؤولين محليين في المنطقة.

الوفد المكون من أعضاء في "الجمعية التركية العراقية للصناعيين ورجال الأعمال" التقى ضمن الزيارة محافظ السليمانية هفال أبو بكر ومسؤولين في غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح تشليك، إن هدف الزيارة هو "التوسع التجاري"، مضيفاً: "جلبنا عالم الأعمال من كل منطقة في تركيا.. نحن جسر بين الطرفين".

بدوره، دعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية، نوزاد غفور، الشركات التركية للاستثمار في المنطقة.

وأضاف غفور، في تصريحات لوكالة الأناضول: "لا تنظروا إلى السليمانية ومنطقة كردستان كسوق لتصريف منتجاتكم فحسب، يمكنكم في الوقت نفسه إنشاء مشاريع استثمارية هنا".