استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، وأُصيب 343 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قواته لمدينة نابلس شمالي الضفة، صباح الخميس، كما هدم الجيش منزلاً فلسطينياً.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت "شهيد و343 إصابة بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما توزعت بقية الإصابات بين حالات اختناق وسقوط وهلع".

وأشارت إلى أن طواقمها تعرضت لإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز مما أدى لتحطم زجاج مركبتين وإصابة طواقمها بحالات اختناق.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الشهيد يدعى "خليل يحيى الأنيس" من مخيم عين بيت الماء في نابلس.

وقال شهود عيان، لوكالة الأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت مدينة نابلس من عدة مداخل، وحاصرت عمارة سكنية.

وأوضح الشهود أن عشرات الفلسطينيين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، واستخدمت تلك القوات الرصاص الحي والمعدني لتفريقهم.

وبيّن الشهود أن الجيش الإسرائيلي دمّر بواسطة المتفجرات شقة سكنية لعائلة الأسير أسامة الطويل، في حي رفيديا غربي نابلس.

وفي 13 فبراير/ شباط الماضي اعتقل الطويل، بدعوى تنفيذ عملية إطلاق نار قرب نابلس في 11 أكتوبر/تشرين أول أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.

وتهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات ضدها، تُسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية كونه من أساليب "العقاب الجماعي".