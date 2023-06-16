إسقاط طائرة مسيرة حاولت تهريب أسلحة عبر الحدود السورية نحو الأردن

أعلن الجيش الاردني إسقاط طائرة مسيرة هي الثانية خلال ثلاثة أيام، غير أن هذه المرة كانت محاولة لتهريب الأسلحة من سوريا.

وقال الجيش في بيان الجمعة: "أسقطنا في المنطقة العسكرية الشرقية صباح اليوم (الجمعة) (...) طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وكان الجيش الاردني أعلن الثلاثاء اسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات.

وفي 25 شباط/فبراير الماضي أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.

ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب اسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وقد توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 22 أيار/مايو بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

في 17 شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على حوالى 375 كيلومترا. ومحاولات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.