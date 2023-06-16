ولي العهد السعودي في باريس للمشاركة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، في قصر الإليزيه في العاصمة باريس.

جاء ذلك بحسب بث نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، نقلت خلاله لقطات وصول ولي العهد السعودي، وكان في مقدمه مستقبليه ماكرون.

وتصافح ولي العهد السعودي وماكرون، والتقطا صورا تذكارية، وفق المصدر ذاته.

وقالت القناة إن "غداء عمل يجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه يتبعه جلسة مباحثات ثنائية"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك المباحثات.

والأربعاء، توجه ابن سلمان إلى فرنسا في زيارة رسمية غير معلنة المدة، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان أن الأمير محمد "يلتقي خلال الزيارة بالرئيس ماكرون، ويترأس وفد المملكة المُشارك في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو/ حزيران الجاري".

وتهدف هذه القمة، وفق بيانات فرنسية سابقة، إلى "تعزيز تمويل الأزمات للبلدان الضعيفة، وفي مقدمتها أزمة المناخ".

كما سيشارك ولي العهد في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشيح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 يونيو الجاري، وفق البيان.

وتعد هذه الزيارة الثانية خلال أقل من عام للأمير ابن سلمان إلى فرنسا، بعد أولى أجراها في يوليو/ تموز 2022.

وسبق أن التقى ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة التايلندية بانكوك.