السعودية تستقبل رحلات جوية من صنعاء "دعماً للشعب اليمني الشقيق"

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر "استقبال مطار الملك عبد العزيز الدولي طلائع الحجاج اليمنيين القادمين جوا من مطار صنعاء الدولي".

وتابع على تويتر الأحد أن هذه "الخطوة تأتي امتدادا لدعم الشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته وتحقيق آماله وتطلعاته في السلام والتنمية والازدهار".

وأن استقبال المملكة رحلات جوية من مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، يهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وللمرة الأولى منذ سبع سنوات، أقلعت طائرة ركاب مساء السبت من مطار صنعاء إلى مدينة جدة السعودية "تقل 275 من اليمنيين الذين غادروا لأداء فريضة الحج".

وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبد الوهاب الدرة، السبت، إنه "تمت جدولة 20 رحلة جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي لحجاج بيت الله الحرام"، وفقا لموقع "26 سبتمبر نت" التابع للجماعة.

وفي عام 2022، أُعيد تشغيل رحلات جوية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان فقط، بعد توقف للرحلات التجارية استمر منذ أغسطس/ آب 2016.

ومنذ فترة، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو تسع سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن منها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.