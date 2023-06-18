الكرملين ينتقد مؤتمر المانحين من أجل سوريا ويتساءل أين هي التبرعات

انتقدت وزارة الخارجية الروسية مؤتمر المانحين السابع من أجل دعم مستقبل سوريا الذي استضافته بروكسل قبل أيام.

جاء ذلك على لسان متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي قالت في بيان إن الاتحاد الأوروبي لم يستمع لنداءات الأردن والعراق ولبنان وتركيا والدول العربية التي طلبت المساعدة في إعادة اللاجئين السوريين وتخفيف "عبء استضافتهم الاقتصادي والاجتماعي الذي لم يعد يُطاق".

وأضافت أن المشاركين في مؤتمر المانحين ببروكسل "تجاهلوا" أيضا تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة حول "ضرورة تقديم تأكيدات واضحة بأن العقوبات أحادية الجانب لا تنتهك عمليات مساعدة السوريين".

وتساءلت متحدثة الخارجية عن الأموال التي وعدت بها الدول الغربية، قائلة إنه تم التبرع بـ 363 مليون دولار فقط من مبلغ 4.8 مليارات دولار الموعود، أي ما يعادل 8 بالمئة فقط من إجمالي المبلغ.

ولفتت إلى أنه منذ عام 2014 "تحتل الولايات المتحدة مساحات شاسعة في جنوب وشمال شرق سوريا، وتشارك في نهب النفط والحبوب السورية"، بحسب وصفها.

وقالت أيضا إن الموضوعات "غير اللائقة سياسيا" لم تجد مكانا لها في المؤتمر الذي تحول إلى "تجمعات من أصحاب العقول المتشابهة" الذين يواصلون تسييس العمل الإنساني تحت "الشعارات المنافقة" لمساعدة المحتاجين ورعايتهم.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو الدول المانحة على تصريحات وزارة الخارجية الروسية.

يشار أن المشاركين في "مؤتمر بروكسل" الذي انعقد الخميس الماضي، أعلنوا تقديم مساعدات إضافية بقيمة 10.3 مليارات دولار للسوريين المتضررين من الجوع والفقر والصراع الأهلي في بلادهم.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الذي انعقد في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لدعم سوريا وجمع الأموال لإغاثة اللاجئين السوريين.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ أولي قدره 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لعام 2024، من المقرر أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة، مع إضافة مساهمات أخرى.