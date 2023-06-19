استئناف عمل السفارات بين قطر والإمارات

أعلنت كل من قطر والإمارات، الاثنين، الاتفاق على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، واستئناف عمل سفارتي البلدين اعتبارا من اليوم الاثنين، وفق بيان صادر عن وزارتي خارجية الدولتين.

وذكر البيان أنه "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو/ حزيران 2023".

ووفق البيان "أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى الاثنين اتصالاً هاتفيا من وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد.

ووفق الوكالة "جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة الإمارات في الدوحة أعمالها اليوم".

وبحث الجانبان خلال الاتصال "العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021 وُقّع اتفاق مصالحة في مدينة العُلا السعودية، أنهى خلافًا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر.

ومنذ 2021 عادت العلاقات إلى حد كبير بين قطر والسعودية، لكن التقارب مع الإمارات والبحرين استغرق وقتا أطول، رغم تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي استأنفت قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية عقب اجتماعات بحثت الخلافات بين البلدين.