استشهاد 3 فلسطينيين وقصف جوي إسرائيلي على جنين لأول مرة منذ 2002

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية ضمن عملية مستمرة منذ فجر الاثنين، فيما تعرضت المدينة لقصف جوي إسرائيلي هو الأول منذ عام 2002.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخاً خلال العملية استهدف مبنى بالمدينة في أول قصف جوي منذ عام 2002".

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن "حصيلة عدوان الاحتلال على جنين 3 شهداء و29 إصابة".

وأضافت أن "الشهيد الطفل أحمد يوسف صقر (15 عاماً)، و12 إصابة، بينها إصابتان حرجتان، وصلت مستشفى جنين الحكومي".

وأضافت أن "الشهيد خالد عزام عصاعصة (21 عاماً) والشهيد قسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، و16 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 بحالة الخطر، وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، في حين وصلت إصابة خطرة إلى مستشفى الرازي في المدينة.

ووفق شهود عيان "اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الاثنين مدينة جنين، فاندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع القوة المقتحمة".

وذكر الشهود أن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل باتجاه بناية سكنية، ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر المروحية وتصاعد الدخان من البناية.

وهذه أول مر يقصف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مبان مدنية في الضفة الغربية منذ اجتياح الضفة الغربية وإعادة احتلالها عام 2002، وفق وكالة الأناضول.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن "عشرات الآليات العسكرية المصفحة اقتحمت جنين".

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

بدوره، قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، لتلفزيون فلسطين، إن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف، الجريمة اليوم في جنين رافقها عمليات قصف جوي للمنازل والمدنيين".

وأضاف: "دخول طائرات الأباتشي على خط عدوان الاحتلال في جنين، خطير والمقاومون يواصلون التصدي للاحتلال".

من جانبها، أعلنت "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في سلسلة برقيات على تليغرام، خوضها اشتباكات مع الجيش في أكثر من نقطة "وتحقيق إصابات مباشرة بين الجنود".

وقالت: "رداً على العدوان المستمر نفذ مجاهدونا ضربة نوعية في صفوف قوات الاحتلال، حيث تمكنوا من تفجير عدد من عبوات التامر المعدة مسبقاً في ناقلة جند صهيونية ما أدى إلى إعطابها ومحاصرة من فيها واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص".

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن ستة جنود من وحدة "المستعربين" أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين، أثناء عملية عسكرية ضد مسلحين فلسطينيين.

ومنذ أكثر من عام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.