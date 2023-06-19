الجولة الـ 20 لمسار أستانة حول سوريا تعقد الثلاثاء في كازاخستان

تبدأ غدًا الثلاثاء الجولة العشرين لاجتماعات أستانة حول الملف السوري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الإثنين

وجاء في البيان: "تستضيف أستانة الاجتماع العشرين رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانة يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري".

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة، سيعقد الاجتماع الفني الثاني بين وزارات خارجية المسار الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسوريا في أستانة".

وأكد أن تركيا ستشارك في الاجتماع بوفد من عدة مؤسسات برئاسة نائب وزير الخارجية، السفير براق آق تشابار.

وسابقا، أعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أن الجولة العشرين لمسار أستانة بشأن الملف السوري ستعقد يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة لمراقب

وكانت الجولة السابقة لمسار أستانة عقدت يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.