الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس شمالي الضفة

بعد ساعات من مواجهات عنيفة شهدتها مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 7 جنود إسرائيليين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين، مساء الإثنين، في عملية دهس قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على تويتر: "تعرض جنود لعملية دهس قرب حاجز 300 (قرب معبر الريحان جنوب غرب جنين)".

وأضاف الجيش أن قواته ردت بإطلاق النار و"تم رصد إصابات".

وتابع: "أصيب جنديان بجروح طفيفة وتلقيا العلاج في المكان، ونقل أحدهما إلى المستشفى لمزيد لتلقي مزيد من الرعاية الصحية".

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن القوة الإسرائيلية أطلقت النار على السيارة المهاجمة "وتم تحييد شخصين كانا على متنها".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية بالضفة "في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات انتقامية بعد عملية اعتقال روتينية في جنين تحولت إلى حدث معقد وساعات طويلة من تبادل إطلاق النار".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة مروحية من نوع "أباتشي" تابعة له بنيران مسلحين فلسطينيين في جنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها مروحيات إسرائيلية في عمليات عسكرية بالضفة منذ عام 2002 خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت قبل ذلك بعامين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 7 عربات عسكرية جرى إعطابها نتيجة تفجير عبوات ناسفة، خلال العملية التي استغرقت 12 ساعة.

وظهر الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده 4 بجروح متوسطة و3 وصفت جراحهم بالطفيفة، خلال المواجهات في جنين.

فلسطينيا، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 فلسطينيين ينهم طفل، وإصابة 91 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة خلال اقتحام مدينة جنين.

ومنذ أكثر من عام يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل لإطلاق النار.