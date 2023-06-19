تعرض عنصر أمن أمام سفارة البرازيل في تونس للطعن وتوقيف المنفذ

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، تعرض رجل أمن للطعن "بآلة حادة" أمام سفارة البرازيل في العاصمة تونس، وإصابة المنفذ وتوقيفه.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، إن "عون أمن (شرطي) تعرض اليوم الاثنين للطعن بآلة حادة أمام سفارة البرازيل في منطقة البحيرة من قبل شخص أثناء التحري معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة"، دون الإشارة لدرجة إصابته أو حالته الصحية.

وأضاف البيان أنه "تم القبض على المعتدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق، ونقله للمستشفى في انتظار استكمال التحقيق معه".

ولم تذكر وزارة الداخلية التونسية تفاصيل أوفى حول العملية وما إذا كانت مرتبطة بخلفية إرهابية أم لا.