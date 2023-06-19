محادثات تركية عراقية لاستئناف تصدير النفط

قال نائب وزير النفط العراقي باسم محمد، إن وفد الطاقة التركي سيلتقي بمسؤولين عراقيين في بغداد الاثنين، 19 يونيو/ حزيران، لمناقشة استئناف صادرات النفط من شمال.

وقال المسؤول العراقي:"اتفقنا على ضرورة استئناف صادرات النفط في أسرع وقت ممكن ونحن مستعدون لضخ 500 ألف برميل يومياً بمجرد استئناف التدفق".

وكانت تركيا أوقفت صادرات شمال العراق البالغة 450 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب العراق وتركيا في 25 مارس/ آذار بعد حكم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم شمال العراق بين عامي 2014 و 2018.

وأظهرت البيانات أن التوقف لمدة 80 يوماً كلف حكومة إقليم شمال العراق أكثر من ملياري دولار.

ويمتد خط أنابيب النفط الخام من المنطقة شبه المستقلة شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، وبدأت حكومة الإقليم في تصدير النفط الخام بشكل مستقل عن الحكومة الفيدرالية العراقية عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة التسويق المملوكة للدولة العراقية وحكومة إقليم شمال العراق، بشأن صفقة التصدير التي تم التوصل إليها الآن.