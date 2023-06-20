ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الاقتحام الإسرائيلي لجنين إلى 6

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع "عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها الإثنين إلى 6"، عقب وفاة رجل متأثراً بإصابته، كما أعلنت عن استشهاد فلسطيني في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بـ "استشهاد أمجد عارف فياض أبو جعص (48 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن".

وأضافت أنه بوفاة جعص "يرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين أمس الاثنين، إلى 6 بينهم طفل".

وأشارت الوزارة إلى أن عدد "الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ منذ مطلع العام الجاري 170 شهيداً".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الإثنين، أن عدد الإصابات الناجم عن الاقتحام الإسرائيلي بلغ 91، بينهم 23 في حالة الخطر.

والاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، فتعرضت قواته لإطلاق نار وعمليات تفجير أدت إلى إصابة 7 من جنوده بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفق بيان للجيش.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم".

فيما قال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في حوسان، استخدم فيها الجيش الرصاص الحي والمعدني.

ومنذ أكثر من عام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.