تعهد أممي بتقديم 1.5 مليار دولار لتخفيف الأزمة الإنسانية للسودانيين

أعلنت الأمم المتحدة، تعهّد مانحين، الاثنين، بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة، التي تستضيف لاجئين هاربين من المعارك بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، في ختام مؤتمر دولي في جنيف خصّص للأزمة السودانية، "يسرّني أن أقول إن مانحين أعلنوا اليوم عن قرابة 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة".

وأضاف غريفيث أن "هذه الأزمة ستتطلب دعماً مالياً مستداماً"، معرباً عن أمله أن "يتمكن الجميع من إبقاء السودان على رأس أولوياتهم"، ومرحباً بالالتزام الذي عبرت عنه الدول الأعضاء والشركاء خلال المؤتمر.

بدوره، أشاد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالمبلغ الإجمالي الذي تعهدت به الدول المانحة، وقال: "الآن يجب تخصيص الأموال وصرفها بشكل عاجل للغاية حتى تصل المزيد من المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها في السودان والدول المجاورة".

وترأست الخارجية السعودية بشكل مشترك، اليوم، مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.

وتشترك السعودية في هذا المؤتمر مع قطر ومصر وألمانيا والأمم المتحدة إضافة للاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، بينما تواصل وساطات إقليمية ودولية محاولات التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.