مقتل 4 مستوطنين على الأقل في عملية قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

قتل فلسطيني أربعة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين في محطة وقود بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار أعمال العنف في الأراضي المحتلة.

وقالت قوات الأمن الإسرائيلية إنها أطلقت النار على المسلح وأنها ما زالت تبحث عن مهاجمين آخرين بالقرب من مستوطنة إيلي الإسرائيلية شمال مدينة رام الله الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سائق المهاجم فر من المكان.

لم تتضح على الفور حالة المهاجم. انتشرت صور لرجل غارق في دمائه في الشارع بجوار بندقية آلية.

وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية إنها نقلت رجلين مصابين بجروح خطيرة، تتراوح أعمارهم بين 20 و 38 عامًا، إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأضافت أن أربعة أشخاص أصيبوا في مكان الحادث ثلاثة منهم فقدوا الوعي. ولم تتضح على الفور هويات الضحايا.

جاء إطلاق النار يوم الثلاثاء في أعقاب غارة عسكرية إسرائيلية مميتة في شمال الضفة الغربية الاثنين أدت إلى اندلاع أعنف قتال منذ سنوات وقتل ستة فلسطينيين وجرح العشرات.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا في الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة، فيما ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق في مدينة جنين إلى ستة قتلى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الإثنين، إن الشاب زكريا الزعول (21 عاما) أصيب برصاصة في رأسه في بلدة حوسان غرب بيت لحم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه قتل خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي.

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن أحد المشتبه بهم ألقى قنبلة حارقة على القوات المتمركزة على طريق سريع بالضفة الغربية بالقرب من حوسان، وأن قواته ردت بالذخيرة الحية وتأكدت إصابة الهدف.

دارت أعمال عنف بين إسرائيل والفلسطينيين على مدى شهور وتركزت بشكل رئيسي في الضفة الغربية حيث قتل ما لا يقل عن 126 فلسطينيا هذا العام.

شهد يوم الإثنين أحد أعنف الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والنشطاء الفلسطينيين بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن المواطن أمجد أبو جعص، 48 عاما، توفي متأثرا بجروح التي أصيب بها أثناء الاشتباكات، ليرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في جنين إلى ستة، إضافة إلى أكثر من 90 جريحا، فيما أصيب ثمانية جنود إسرائيليين، بحسب الجيش الإسرائيلي.

شهد القتال استخدام إسرائيل لمروحيات حربية في الضفة الغربية لأول مرة منذ عدة سنوات، وفجر نشطاء فلسطينيون عبوة ناسفة أسفل عربة مدرعة إسرائيلية.

شنت إسرائيل مداهمات شبه ليلية في الضفة الغربية ردا على تصاعد العنف الفلسطيني في أوائل العام الماضي. وتصاعدت الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين خلال تلك الفترة. وتقول إسرائيل إن معظم القتلى من النشطاء، ولكن قتل أيضا بعض رماة الحجارة وآخرون لم يشاركوا في المواجهات..

وأسفرت الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا هذا العام.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة، في حرب عام 1967. يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة لهم على تلك الأراضي.