وفاة أحد طياري حادثة تحطم مروحية عسكرية في الأردن

أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، وفاة أحد طياريه، متأثراً بإصابته إثر تحطم طائرة عسكرية خلال رحلة تدريبية، أمس الاثنين.

جاء ذلك وفق بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الرسمي على لسان مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".

ونقل البيان عن مصـدر عسـكري "استشهاد الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس من مرتبات سلاح الجو الملكي، وذلك إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة ظهر أمس الاثنين".

وكان الجيش الأردني، قد أعلن، الاثنين، عن إصابة طيارين اثنين جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية، لافتاً إلى أن حالتهما الصحية العامة "متوسطة".