إنقاذ شاب مصري حاول الانتحار من مئذنة مسجد

تمكنت قوات الحماية المدنية في مصر، من إنقاذ شاب حاول الانتحار من مئذنة مسجد في محافظة الفيوم وسط البلاد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "القاهرة24" المحلي، مساء الثلاثاء، أن "شابا أقدم على الانتحار بقرية سنهور القبلية بالفيوم، وظهر في فيديوهات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي وقوفه على حافة مئذنة المسجد وراح يهدد برمي نفسه".

وأضاف: "تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إنقاذ الشاب (27 عاماً)، لافتا إلى أن شابين صعدا إلى المئذنة وأوسعاه ضربا ولكماه وأنزلاه من هناك".

وجرى تحرير محضر، وفق الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتبين لاحقاً في التحقيقات أن الشاب أراد إلقاء نفسه من فوق مئذنة المسجد، لـ"مروره بأزمة نفسية".