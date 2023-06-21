الجيش الإسرائيلي يغتال "خلية مسلحة" بالضفة الغربية بواسطة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال "خلية مسلحة" داخل مركبة بواسطة طائرة مسيرة، في منطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان الأربعاء، إنه قضى بواسطة طائرة مسيرة على "خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار" نحو مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية.

وأضاف البيان: "رصدت قوات جيش الدفاع بتوجيه دقيق من جهاز الشاباك قبل قليل سيارة مشبوهة كانت تستقلها خلية، وذلك بعد أن قامت بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب منطقة الجلمة قرب مدينة جنين".

وحتى الساعة 18:55 (ت.غ) لم يصدر تعليق فلسطيني حول تفاصيل حول الحادثة.

وهذه أول عملية اغتيال تنفذها إسرائيل بواسطة طائرة في الضفة الغربية، منذ فترة طويلة.