السعودية تعلن نجاح أولى تجارب "التكسي الطائر"

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن نجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ"التاكسي الطائر" في منطقة نيوم شمال غربي البلاد، وذلك للمرة الأولى بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد امتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوع كامل بعد فترة التعاون لمدة 18 شهراً بين كل من شركتي "نيوم" والهيئة العامة للطيران المدني السعوديتين، وشركة "فولوكوبتر" الألمانية، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري (UAM) الكهربائي والخالي من الانبعاثات.

وركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء المركبات للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات بدون طيار، بحسب المصدر.

وستسهم المركبات عند تشغيلها التجاري (لم يحدد بعد)، في ابتكار نظام تنقلٍ ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في "نيوم"، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس والرياح بنسبة 100 بالمئة، وفق المصدر نفسه.

وكانت شركة "نيوم" أعلنت في وقتٍ سابق من العام الماضي، عقدها شراكة مع شركة "فولوكوبتر" الألمانية، لتطوير حلول التنقل العمودي ودخولها استثماراً بقيمة 175 مليون دولار في الشركة.

ومن المتوقع الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الطائر بحلول 2024، مع البدء في الإنتاج الشامل لهذه المركبة في مصانعها بألمانيا، مع قدرة إنتاجية لتسليم أكثر من 50 مركبة سنوياً، وفق الوكالة.

ومنطقة نيوم، مشروع سعودي لمدينة عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017، ويمتد على مساحة 460 كم على ساحل البحر الأحمر.

فيما شركة "نيوم"، هي القائمة بأعمال تطوير المنطقة وتتولى توقيع العقود مع الشركاء لتدشين منطقة ضمن رؤية 2030، بتحويل المملكة إلى نموذج عالمي في مختلف جوانب الحياة.