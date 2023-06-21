جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء 7 فلسطينيين، بينهم 6 من بلدة عوريف جنوبي نابلس، مسقط رأس منفذي عملية إطلاق النار قرب رام الله.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن "قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين على الأقل منذ صباح الأربعاء.

وأفاد النادي بأن "من بين المعتقلين 6 من بلدة عوريف بمحافظة نابلس، وآخر من بلدة طمون بمحافظة طوباس.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "قوة إسرائيلية داهمت بلدة عوريف وشنت حملة اعتقالات".

وأوضح الشهود أن القوات داهمت منزلي منفذي عملية "عيلي" قرب رام الله، والتي قتل فيها 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون بجروح، وأخذت مقاسات المنزلين تمهيداً لهدمهما.

وحتى الساعة لم تعلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أنباء الاعتقال.

وتجري الاعتقالات عادة بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل، ثم ينقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون، ويفرج بعضهم بعد ساعات أو أيام من التحقيق.

والثلاثاء، قتل فلسطيني أربعة مستوطنين على الأقل وأصاب آخرين في محطة وقود بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وسط استمرار أعمال العنف في الأراضي المحتلة.