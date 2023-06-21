ضحايا من المدنيين في قصف للنظام السوري على منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد

قصفت قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا ما تسبب في مقتل 4 مدنيين، الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن "قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران المتمركزة في قرية كفر حلب استهدفت المناطق السكنية بريف حلب الغربي بصواريخ أرض أرض".

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الأناضول أن "4 مدنيين قتلوا في القصف المذكور وجرح 8 آخرون تم نقلهم للمشافي لتلقي العلاج، فيما تسود مخاوف من ارتفاع عدد القتلى".

وكانت قوات النظام استهدفت بقذائف المدفعية اليوم، قرى في ريف إدلب الجنوبي الواقعة كذلك ضمن منطقة خفض التصعيد دون ورود أنباء عن إصابات.

وكان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أفاد في بيان الثلاثاء، "أن نظام الأسد وروسيا يجددان استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانا الـ 20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات".

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020 توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تقوم بخرق الاتفاق بين الحين والآخر.