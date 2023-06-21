دعا مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الأربعاء، حجاج بيت الله الحرام، إلى تعظيم مناسك الحج والبعد عن الهتافات والشعارات السياسية.

وقال المفتي، في كلمة له بمناسبة موسم الحج: "في هذه الأيام المباركة يتوافد حجاج بيت الله إلى البلد الأمين في ظل تسهيلات وخدمات جليلة، تقدمها السعودية هذه الدولة المباركة أدام الله عزها وتوفيقها" .

وأضاف: "وبهذه المناسبة نوصي حجاج بيت الله الحرام بأمور عدة"، منها إخلاص النية لله واتباع سنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأن " يعظم الحاج حرمات الله في الحج"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع: "يدخل في حرمات الله وشعائره مناسك الحج، ومن تعظيمها أن يأتي بأركانها وواجباتها، وأن يتعاون الحاج مع الجهات المسؤولة بالحج في إنفاذ كل الأنظمة والخطط".

وأردف آل الشيخ: "ومن تعظيم حرمات الله أن يقبل الحاج على حجه ويبتعد عن كل ما يؤثر على حجه وطمأنينته، سواء كان ذلك من الخصام والمراء، أو من الهتافات والشعارات السياسية".

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة حيث تبدأ مناسك الحج لموسم (1444 هجرية/ 2023 ميلادية)، ويعد الوقوف بعرفة أهم مظاهره وركنه الأكبر، وسط استعدادات غير مسبوقة من السعودية، وتقديرات رسمية بموسم حج "استثنائي ومميز وآمن".

وسيكون الثلاثاء الموافق 27 يونيو الحالي هو يوم الوقوف بعرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023.