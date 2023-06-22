بدء التصويت في انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر

بدأ المواطنون القطريون صباح الخميس، التصويت في الدورة السابعة من انتخابات المجلس البلدي المركزي في قطر.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ) ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء (15:00 ت.غ)، تتلوها عملية فرز الأصوات، ثم الإعلان عن الفائزين في الانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 102 مرشح، بينهم أربع سيدات، في 27 دائرة انتخابية من أصل 29 دائرة، بعد أن حُسمت دائرتان بالتزكية، هما لـ27 والـ 28.

ويتألف المجلس البلدي من 29 عضوا، وهو هيئة مستقلة مدة ولايتها 4 أعوام، وأُجريت أول انتخابات بلدية في قطر عام 1999.