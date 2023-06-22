مقتل قيادي في كتائب عز الدين القسام ونجله في إطلاق نار

قتل القيادي في كتائب "عز الدين القسام" أيمن منصور ونجله، بحادث إطلاق نار في مخيم جباليا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس.

وقال متحدث الوزارة إياد البزم في بيان إن "قياديا بالمقاومة ونجله استشهدا بحادث إطلاق نار في جباليا شمال قطاع غزة".

وفي بيان آخر قالت الوزارة إن "الأجهزة الأمنية والشرطة اقتحمت المنزل الذي تحصن فيه مطلق النار بعد محاصرته وعثرت عليه مقتولا"، دون توضيح للحادثة.

وفي بيان ثالث، قالت الوزارة إن القتيلين هما أيمن منصور، القائد في كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ونجله عطية.

وأفاد البزم أن "التحقيقات الأولية أفادت أن الجاني أطلق النار على نفسه بعد تنفيذه جريمة القتل"، وأن الوزارة "تستكمل الإجراءات القانونية في التحقيق بالقضية".

بدورها، قالت كتائب "القسام" في بيان وصل الأناضول "إن القائد في صفوفها منصور ونجله عطية أحد عناصر الكتائب استشهدا بجريمة إطلاق نار شمال القطاع".

وأشارت كتائب "القسام" إلى أنها "تتابع مع جهات الاختصاص التحقيقات المتعلقة بالجريمة".