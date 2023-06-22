واشنطن: إرجاء محادثات السودان لعدم خروجها بالصيغة التي نريدها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إرجاء محادثات السودان أمس الأربعاء، لعدم خروجها بالصيغة التي تريدها واشنطن.

وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن "محادثات السودان تأجلت أمس لعدم خروجها بالصيغة التي نريدها"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، منها قناة الحرة.

وأضافت المسؤولة الأمريكية، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أن وقف إطلاق النار لم يكن فعالاً بشكل كامل، لكنه سمح بنقل المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.

ومنذ 6 مايو/ أيار الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين.

تلى ذلك إعلان أكثر من هدنة سجّلت خلالها خروقات جسيمة، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات بداية يونيو/ حزيران الجاري.

وأمس الأربعاء، تجددت الاشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بمحيط "سلاح المهندسين" بمدينة أم درمان، بعد انتهاء آخر هدنة بين الطرفين استمرت لثلاثة أيام.