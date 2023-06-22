واشنطن تنشر مقاتلات إف-22 رابتور في الشرق الأوسط لمواجهة تصرفات روسيا في سوريا

قال قائد العمليات بسلاح الجو الأمريكي إن القوات الروسية تشجع طياريها على اتخاذ إجراءات من شأنها رفع مخاطر الحوادث والصراع على الساحة السورية.

وقال اللواء أليكسوس غرينكويتش في إحاطة مرئية للصحفيين الأربعاء، إن الطائرات الروسية تواصل تعريض القوات الأمريكية للخطر بانتهاك بروتوكولات خفض التصعيد في سوريا عدة مرات في اليوم.

وأضاف أنه "رغم التحذيرات السابقة فإن العدوان الروسي قد تفاقم"، مبيناً أن المقاتلات الروسية المحملة بالذخيرة تنتهك أحيانًا ثلاث أو أربع مرات المجال الجوي للقوات الأمريكية في يوم واحد.

وأردف: "هذا الصباح فقط شاهدنا مثالاً لانتهاك طائرات روسية، إذ دخلت لمجالنا الجوي في وقت مبكر من هذا الصباح بتوقيت سوريا، وحدثت مثل هذه الانتهاكات بالأمس واليوم السابق".

وأشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تحاول تخفيف حدة التوتر في سوريا، مبيناً أن "الطيارين الروس المنتشرين في سوريا قد كوفئوا على مثل هذا السلوك".

ونشرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مقاتلات F-22 Raptor من قاعدة لانغلي الجوية بالولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، واصفة إياها بأنها "أفضل طائرة مقاتلة من الجيل الخامس في العالم" لمواجهة تصرفات روسيا.