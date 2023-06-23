غرق 3 قوارب قبالة سواحل تونس وانتشال 3 جثث وفقدان 12 مهاجرا

غرق 3 قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، فيما أعلنت السلطات التونسية انتشال 3 جثث بينهم رضيعان وفقدان 12 مهاجرا وإنقاذ 152 آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل الجمهورية الناطق باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس، فوزي المصمودي، نقلها راديو "موازييك" الخاص، مساء الخميس.

وأضاف أن "المركب الأول انطلق من سواحل اللوزة بولاية صفاقس، وتم إنقاذ 39 مجتازا (مهاجرا) كانوا على متنه، في حين بلغ عدد المفقودين 7 بينهم رضيع".

وتابع المصمودي: "المركب الثاني الغارق انطلق من سواحل اللواتة ضمن ولاية صفاقس، وأنقذ من على متنه 83 شخصا وتم انتشال جثتين لرضيعين".

وذكر أن "المركب الثالث أبحر من سواحل اللواتة أيضا وتم إنقاذ 30 مجتازا كانوا على متنه وانتشال جثة لكهل في حين لا يزال 5 من بينهم أطفال بعداد المفقودين".

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصا باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وعدد من دول المنطقة.