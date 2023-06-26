سوريات في المخيمات يبهجن أطفالهن بـ "معمول" العيد

تعد سوريات مقيمات في المخيمات المنتشرة بمنطقة عفرين بريف محافظة حلب شمال غربي سوريا، مع قرب عيد الأضحى الذي يحل الأربعاء، حلوى "المعمول" لإدخال البهجة بقلوب الأطفال.

وكانت هؤلاء السيدات هربن من بطش قوات النظام وداعميه ولجأن إلى المخيمات في عفرين، والآن يجرين الاستعدادات للاحتفال بعيد أضحى جديد بعيداً عن ديارهن.

ولإسعاد أبنائهن، تقوم السيدات في مخيم "قطمة" بإعداد حلوى المعمول التقليدية، حتى لا يشعر أطفالهن بمرارة الاحتفال بعيد الأضحى في ظل الظروف القاسية.

وتحاول تلك النسوة - رغم الحرب والتهجير - إدخال السرور في نفوس أطفالهن من ناحية، والحفاظ على تقاليد العيد من ناحية أخرى.

وأعربت عيوش مطر (68 عاماً) عن حنين يخالجها لأعياد قضتها بين أقربائها وأحبائها، بعد أن تفرقوا جراء التهجير.

وأضافت: "نعد معمول العيد حتى يفرح الأطفال ولا يشعروا بالحسرة عن رؤيته عند الجيران".

من جانبها قالت خديجة قدور، وهي أم لستة أطفال: "انتهت فرحتنا نحن الكبار بالعيد، الأطفال يرغبون بارتداء ملابس العيد وأكل الحلوى، ونحن نعد لهم المعمول".

وأشارت إلى تعاون الجيران في إعداد المعمول، ومشاركته مع غير القادرين على تكاليفه المادية.