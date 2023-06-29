إطلاق سراح 125 جندياً سودانياً محتجزين لدى قوات الدعم السريع

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، أنها "سهّلت إطلاق سراح 125 جندياً من الجيش السوداني تحتجزهم قوات الدعم السريع، بناءً على طلب من طرفي النزاع".

وقالت اللجنة، في بيان، إنها "سهّلت يوم الأربعاء إطلاق سراح 125 جندياً من القوات المسلحة السودانية تحتجزهم قوات الدعم السريع، وذلك عملاً بدورها كوسيط محايد وبناءً على طلب من أطراف النزاع".

وأضافت: "نقلت فرق اللجنة الدولية الجنود الذين أُطلق سراحهم، من بينهم 44 جريحاً، من الخرطوم إلى ود مدني".

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان، جان كريستوف ساندوز: "تعني هذه الخطوة الإيجابية أن العائلات ستتمكن من الاحتفال بعيد الأضحى مع أحبائها".

من جانبها، قالت "الدعم السريع" في تغريدة أرفقتها بمشاهد مصورة لعملية الإفراج، إنه تم "بمبادرة من قائد قوات الدعم السريع (محمد حمدان دقلو)، إطلاق سراح 100 من أسرى القوات المسلحة (الجيش) و25 جريحًا".

فيما لم يصدر إعلان حول الأمر من جانب الجيش السوداني حتى الساعة 16:00 ت.غ.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد عدد من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح كبيرة.