تركيا تشدد على ضرورة تمديد آلية عبور المساعدات الأممية إلى سوريا من الشمال

قال مبعوث تركيا لدى الأمم المتحدة الخميس إن تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسليم المساعدات عبر الحدود من تركيا إلى سوريا أمر بالغ الأهمية لملايين السوريين المحتاجين، داعياً إلى تمديد الآلية.

قال سادات أونال في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا إن الوضع الإنساني في سوريا يتدهور، مشيراً بشكل خاص إلى آثار زلزال 6 فبراير/شباط الذي كان مركزاً في جنوب تركيا ولا يزال صداه يتردد في جميع أنحاء المنطقة.

وقال إن "الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بحاجة إلى القدرة على التنبؤ ضمن منظور طويل الأمد للحفاظ على عملياتهم الحاسمة"، ورحب بجهود المساعدة التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها.

"في ظل الظروف الحالية، خاصة في شمال غرب سوريا، الذي تعرض لأكبر قدر من الضرر من الزلازل، تظل آلية الأمم المتحدة عبر الحدود شريان الحياة الوحيد القابل للتطبيق لملايين السوريين المحتاجين. وبالتالي، فإن تمديد آلية عبور المساعدات الحدود لمدة 12 شهرا بالغة الأهمية".

وطالب أونال أعضاء المجلس الأخذ بالاعتبارات الإنسانية ولا شيء غيرها والعمل وفقًا لذلك، مشيرًا إلى أن توسيع مجال النشاط من خلال إدراج بوابات حدودية جديدة في الآلية سيسهم أيضًا في إمكانية التنبؤ، الضرورية للاستفادة بشكل أفضل من هذه المعابر.

محاربة الإرهاب

كما أكد أونال التزام تركيا بالقضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم بي كي كي/واي بي جي الإرهابي، وقال إن أنقرة ما زالت "مصممة على حماية المواطنين والحدود، فضلاً عن السلامة الإقليمية لسوريا".

وقال أونال: "إن إرهاب حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب لا يهدد فقط استقرار وسلامة أراضي سوريا المجاورة، بل يهدد أيضًا مصالح تركيا الوجودية والأمن القومي (...) تركيا عازمة على القيام بكل ما هو ضروري للقضاء على هذا التهديد وحماية مواطنيها وحدودها في الامتثال الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وأفاد أنه في عام 2023، نفذت الجماعة الإرهابية 67 هجوما من تل رفعت ومنبج على أهداف داخل تركيا، وكذلك مناطق سيطرة المعارضة في سوريا.

تنظيم واي بي جي هو الفرع السوري لتنظيم بي كي كي المدعوم بشدة من الولايات المتحدة.

وسلط أونال في تصريحاته الضوء على أهمية محاربة الأجندات الانفصالية وجميع أشكال ومظاهر الإرهاب، مذكرا بمحادثات أستانا في سوريا الأسبوع الماضي التي أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية.

وأشار إلى أن اللجنة الدستورية يجب أن تجتمع مرة أخرى في أقرب وقت ممكن من أجل الخروج من المأزق السياسي الحالي في سوريا.

الأمم المتحدة تريد تمديد 12 شهرا

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وافق أونال في تصريحاته، داعياً مجلس الأمن لتمديد عملية المساعدات لمدة 12 شهرًا.

ولذلك، يلزم الحصول على إذن من المجلس المكون من 15 عضوا لأن السلطات السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

قال غريفيث: "إن التفويض لمدة 12 شهرًا يتيح لنا ولشركائنا تقديم نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. الأمر بهذه البساطة".

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية التصريح الحالي الذي مدته ستة أشهر في 10 يوليو / تموز. لطالما شككت روسيا، حليفة بشار الأسد، في الحاجة إلى العملية، بحجة أنه ينبغي إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من داخل سوريا.

وجادل سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مرة أخرى الخميس بأن عملية المساعدة التابعة للأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وقال نيبينزيا: "إنهم يحاولون إقناعنا بضرورة تمديد الآلية عبر الحدود لمدة 12 شهرًا من أجل التخطيط للعمليات بشكل أفضل (...) دعونا نطرح السؤال، ما هي الوسائل التي ستستخدمها الأمم المتحدة للتخطيط لهذه العمليات؟"

أخبر غريفيث المجلس أن نداء الأمم المتحدة البالغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا لعام 2023 هو الأكبر في العالم، لكنه أقل من 12%.

وقال: "لم يكن التمويل سيئًا للغاية في تاريخ هذا الصراع"، مناشدًا الدول أن تدفع تعهداتها البالغة 5 مليارات دولار التي قُطعت هذا الشهر لدعم الأشخاص في سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين في عام 2023.

قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن لندن تعهدت بمبلغ 190 مليون دولار ودعت موسكو إلى الإعلان عن مساهمتها "بعد الإعلان الأخير عن أن روسيا تنفق ملياري دولار سنويًا على مجموعة فاغنر" - القوة المرتزقة وراء تمرد مسلح فاشل في روسيا الأسبوع الماضي.

أذن مجلس الأمن في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصت ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.