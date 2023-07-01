تركيا تساهم في جهود افتتاح أكبر حديقة في مصراتة الليبية

افتُتحت في مدينة مصراتة حديقة مركزية تمتد على مساحة 12 هكتارا، بإشراف من شركة "انفتاح" التركية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح الذي أقامته بلدية مصراتة مساء الجمعة: "قبل سنتين لم تكن هناك أخبار في بلدي إلا أخبار الحرب والدمار والبؤس، واليوم نحن نعيش أجواء البناء والفرح والسعادة".

وأضاف: "الحكومات جاءت من أجل خدمتكم وراحتكم، ومن أجل أن تجعل موارد البلاد مسخّرة لكم، (...) كل يوم نفتتح حديقة جديدة ومنتزهًا جديدًا ومسرحًا جديدًا وطريقًا جديدة ومدرسة جديدة".

بدوره، قال عميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، للأناضول: "قبل حوالي سنتين كان هذا المكان مكبًّا للقمامة ومكانا لتجمّع المجرمين في الليل، والآن أصبحت حديقة عامّة بمرافق عديدة مجانية".

وتابع أن هذا يعود "لحسن تجهيز شركة انفتاح التركية، كان تجهيزًا على مستوى عالٍ".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة انفتاح، إمره كيكيللي: "نفتتح هذه الحديقة بعد عمل وجهد دام 14 شهرًا".

وأفاد بأنه "في هذا المشروع تجاوز عدد المهندسين والعمال الأتراك الـ100 شخص، وكان هناك عمال ليبيون وعمال من جنسيات أخرى أيضا".

وزاد كيكيلي: "لم تواجهنا أي مشاكل خلال فترة عملنا (..)، الشعب الليبي والدولة الليبية كانوا معنا في بناء هذه الحديقة فقد ساعدونا وساندونا".

وتبلغ مساحة حديقة مصراتة المركزية 12 هكتارًا، وتضم ملاعب للأطفال ومناطق رياضية ومناطق للراحة، ومقاهي ومطاعم ووحدات مبيعات ومواقف للسيارات تتسع لـ 400 سيارة، ومضمارًا للمشي بطول 1500 متر، ودورات مياه، كما يوجد فيها ألفان و500 شجرة ونافورة راقصة.