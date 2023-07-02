إسرائيل تشتري 25 مقاتلة طراز إف-35 من الولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها ستشتري 25 طائرة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة، في صفقة ستزيد ترسانة إسرائيل من هذه المقاتلة الشبحية بنسبة 50%.

إف -35 هي أكثر الطائرات المقاتلة تطوراً في العالم، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستخدمها.

وقالت الوزارة اليوم الأحد إن صفقة الشراء البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، وأنها ستزيد الأسطول الإسرائيلي من طائرات إف -35 من 50 إلى 75، من المقرر الانتهاء منها في الأشهر المقبلة.

وأضافت أن الصفقة سيتم تمويلها من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وأن الشركة المصنعة للطائرة، لوكهيد مارتن، تعهدت بإشراك الشركات الإسرائيلية في عملية الإنتاج.

وجاء في البيان أن "الاتفاقية الجديدة ستضمن استمرار التعاون بين الشركات الأمريكية والصناعات الدفاعية الإسرائيلية في إنتاج قطع غيار الطائرات".

تأتي خطوة توسيع الترسانة الإسرائيلية في وقت تصاعدت فيه التوترات بين إسرائيل وإيران. إسرائيل، التي تعتبر إيران أكبر عدو لها، سبق لها أن استخدمت طائرات "إف -35″ لإسقاط طائرات إيرانية بدون طيار، وهددت بشن هجوم بعيد المدى على أهداف نووية إيرانية.

تتهم إسرائيل إيران بمحاولة تطوير سلاح نووي - وهي تهمة تنفيها إيران - ويعتقد أنها وراء سلسلة من الهجمات على خبراء نوويين إيرانيين ومنشآت داخل إيران على مر السنين.

شنت إسرائيل، التي سعت لمواجهة التمركز الإيراني في سوريا المجاورة، غارة جوية على مدينة حمص السورية يوم الأحد، في واحدة من مئات الضربات على مناطق تسيطر عليها الحكومة في سوريا في السنوات الأخيرة.