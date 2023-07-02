النظام السوري: دفاعاتنا تصدت لهجوم إسرائيلي في محيط حمص

أعلنت قوات النظام السوري، الأحد، تصديه لهجوم إسرائيلي في محيط مدينة حمص شرقي البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، إن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، لم تسمه، أنه " في حوالي الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة من فجر الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضافت أن "وسائط دفاعاتنا الجوية تصدت لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على المادية".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "طائرات حربية إسرائيلية أغارت الليلة على بطارية دفاع جوي وأهداف أخرى داخل الأراضي السورية".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن الغارات جاءت "ردا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة".

وأوضح أن "الصاروخ انفجر في الجو ولم تقع إصابات".