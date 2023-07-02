تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في الخرطوم

أفاد شهود عيان بتجدد الاشتباكات، الأحد، بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدن الخرطوم الثلاث بأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وقال الشهود، لوكالة الأناضول، إن "اشتباكات اندلعت في منطقة جنوبي الخرطوم بأسلحة ثقيلة وخفيفة، كما شهدت مدينة أم درمان غربي العاصمة قتالاً عنيفاً وسُمعت أصوات دوي المدافع، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان".

وبحسب الشهود، اشتبكت قوات من الجيش مع مجموعات من "الدعم السريع" في حيي الحلفايا والكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة.

وحتى الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة من الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ولا "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بشأن هذه الاشتباكات.

ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال أولا في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.2 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.