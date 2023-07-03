إعدام خمسة رجال أدينوا بارتكاب هجوم على مسجد في السعودية بينهم مصري

أعدمت الرياض خمسة رجال، أربعة سعوديين ومصري، أدينوا بتنفيذ هجوم على مسجد في محافظة الأحساء، وفق بيان لوزارة الداخلية أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وصدرت أحكام الإعدام بحق الرجال الخمسة بعدما أدينوا بارتكاب هجوم أوقع خمسة قتلى وعددا كبيرا من الجرحى في شرق المملكة حيث يقيم غالبية أبناء الأقلية الشيعية.

وأعلنت الوزارة في البيان "تنفيذ حُكم حدّ الحرابة بجانِ، والقتل تعزيراً بأربعة جناة في المنطقة الشرقية".

ولم يوضح بيان وزارة الداخلية الذي أوردته الوكالة السعودية لا متى وقع الهجوم.

في أيار/مايو تم إعدام أكثر من 20 شخصا لإدانتهم بجرائم على صلة بالإرهاب، غالبيتهم العظمى من المنطقة الشرقية.

وفي أواخر أيار/مايو أعدمت السلطات بحرينيين مدانين بالإرهاب في قضية قالت منظمة العفو الدولية إن "اعترافات تحت التعذيب" انتُزعت منهم.

العام الماضي أعدمت السعودية 147 شخصا، وهو أكبر بضعفين مقارنة بالعام السابق حين بلغت حصيلة الذين أعدموا 69 شخصا.

ومنذ اعتلى الملك سلمان العرش في العام 2015 تمّ تنفيذ الإعدام بحق أكثر من ألف محكوم، وفق تقرير نشرته في وقت سابق من العالم الحالي منظمة "ريبريف" و"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ذي اتلاتنيك" إنّ المملكة "تخلّصت" من عقوبة الإعدام إلا في حالات القتل أو "إذا كان شخص يهدّد حياة كثير من الناس"، وفق نصّ للمقابلة نشرته وكالة الأنباء السعودية في آذار/مارس 2022.